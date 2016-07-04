Красногорск, 4 июля, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Вечером 4 июля и в ночь на 5 июля в Московском регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. В столице и области вновь пройдет сильный дождь, местами с градом и шквалистым ветром. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС Подмосковья.

pixabay.com Ночная гроза

В Московской области и Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистый ветер с порывами 15−20 м/с.

Специалисты чрезвычайного ведомства рекомендуют во время непогоды из-за вероятности повреждения линий электропередач, повала деревьев и повреждения слабо укрепленных конструкций закрыть окна в помещениях.

Также стоит убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, заранее обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб и поставить машину в гараж, либо убрать от деревьев. Находясь на улице, необходимо обходить шаткие строения, избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.

Как, в свою очередь, сообщает Гидрометцентр, ночью 5 июля будет облачно, пройдет дождь, местами сильный, в отдельных районах ожидается гроза, град, температура в Москве 14…16°, по области 11…16°. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, температура в Москве 21…23°, по области 18…23°. Ветер западный 7−12 м/с, ночью местами с порывами 15−20 м/с.