Майкоп, 4 июля, 2016, 17:03 — ИА Регнум. В Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея продолжается выдвижение кандидатов, желающих принять участие в выборах депутатов Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея шестого созыва. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской ЦИК 4 июля, на сегодня в установленном порядке о своем выдвижении уведомили двое кандидатов.

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В Государственную думу РФ претендуют также два кандидата. Брат главы республики Аслана Тхакушинова, депутат Госсовета — Хасэ пятого созыва, член фракции «Единая Россия» Эдуард Тхакушинов уже получил разрешении на открытие специального избирательного счета кандидата в депутаты на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва. Ранее в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 1 Республики Адыгея документы на выдвижение в качестве кандидата представил российский предприниматель-миллионер, депутат Государственной думы РФ III, IV, V, VI созывов от «Единства», затем от партии «Единая Россия» Владислав Резник. Он намерен участвовать в избирательной кампании в порядке самовыдвижения.

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Заявить о своем желании баллотироваться в Госдуму РФ кандидаты-самовыдвиженцы смогут до 12 июля. Срок подачи документов в Центризбирком для кандидатов от партий завершается 23 июля.

«По выборам депутатов Госсовета-Хасэ: 16 июля — последний день представления документов по одномандатным округам, 14 июля — крайний срок для кандидатов-самовыдвиженцев», — уточнил председатель Центральной избирательной комиссии по Адыгее Нурбий Самогов.

По решению ЦИК, проверке буду подлежать 20% подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Напомню, что 18 сентября в республике помимо выборов депутатов в Государственную думу РФ седьмого созыва и депутатов Государственного Совета-Хасэ Адыгеи состоится и ряд местных выборных кампаний. В частности, в единый день голосования в Гиагинском, Кошехабльском, Красногвардейском, Тахтамукайском и Теучежском районах пройдут выборы глав и депутатов представительных органов муниципальных образований.