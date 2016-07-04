Севастополь, 4 июля, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Постановление правительства Севастополя, значительно увеличивающее размер денежного вознаграждения за добровольную сдачу гражданами оружия, вступило в действие. Об этом 4 июня журналистам сообщил главный специалист отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и силовыми структурами правительства Севастополя Анатолий Ермаков, передает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Оружие в обмен на деньги

«Размеры денежного вознаграждения увеличены приблизительно в 1,5−2 раза. Например, за сдачу боевого оружия гражданину теперь полагается от шести до 14 тыс. рублей, служебного — от четырех до шести тысяч рублей и гражданского — от 4,5 до шести тысяч рублей», — сказал Ермаков.

При этом он отметил, что в прошлом году была проведена большая работа по сдаче оружия, которое можно было регистрировать при Украине.

«Сейчас приблизительно из одной тысячи единиц такого оружия на руках граждан остаются 200−300 единиц. Мы призываем всех жителей Севастополя помочь очистить наш город от незаконно хранящегося оружия», — обратился Ермаков к горожанам.

По его словам, в бюджете Севастополя предусмотрены компенсационные средства для жителей, которые добровольно сдадут оружие.