Тбилиси, 4 июля, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Общий комитет ПА ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам на заседании 4 июля в Тбилиси обсудил и одобрил проекты 5 резолюций.

parliament.ge На заседании Общего комитета ПА ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам. Тбилиси

По информации пресс-службы парламента Грузии, делегат из США Бенжамен Кардин представил проект резолюции ОБСЕ, содержащий призыв к борьбе против насилия и дискриминации. В документе подчеркивается необходимость разработки странами ОБСЕ общего плана в этом направлении и поддержки соответствующих инициатив.

Еще один делегат из США Кристофер Смит ознакомил членов комитета с проектом резолюции о пресечении сексуальной эксплуатации детей и торговли детьми. По его словам, в связи с растущей статистикой сексуальных преступлений против детей страны ОБСЕ должны разработать четкую и твердую политику в этом направлении.

Делегат из Чехии Ивана Добешова выступила с докладом о миграции как комплексном вызове безопасности, францущский депутат Мишель Вуазен представил проект резолюции о правах беженцев, а депутат из Канады Хида Фрайм ознакомила коллег с проектом резолюции, в котором был дан анализ положения мигрантов и беженцев в гендерном отношении.

Сессия ПА ОБСЕ проходит в Тбилиси с 1 июля и завершит работу 5 июля.