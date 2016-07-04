Черкесск, 4 июля, 2016, 16:53 — ИА Регнум. В одном из гаражных кооперативов в Черкеске произошел взрыв. Полностью разрушены три гаража и повреждены еще два. Получила повреждения также одна автомашина. Об этом ИА REGNUM 4 июля сообщили в пресс-службе МВД по региону. В результате взрыва никто из граждан не пострадал.

Unsplash Взрыв

Инцидент произошел в субботу, 2 июля, на территории гаражного кооператива «Восток-4». Как оказалось, причиной взрыва стала непреднамеренная детонация кислородного баллона в одном из гаражей, хозяин которого занимался автомобильными лакокрасочными работами.

На место происшествия прибыли руководство ОМВД России по городу Черкесску, следственно-оперативная группа, спасатели, медики. При проведении следственных действий с помощью служебной собаки следов взрывчатых веществ обнаружено не было.

Для ликвидации последствий взрыва от МЧС России привлекались сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда в составе восьми человек, еще 15 человек — от противопожарной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году недалеко от поселка Архыз произошел взрыв газового баллона в жилом строительном вагоне, в котором жили строители. В результате взрыва погибли трое рабочих.

В июне 2016 года от взрыва газа в Дагестане пострадала семья из пяти человек. Взрыв произошел в селении Хуштада Цумадинского района. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа. Среди получивших серьезные травмы трое детей — старшему из них девять лет, младшему нет и года.