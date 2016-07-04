Вологда, 4 июля, 2016, 16:50 — ИА Регнум. В Вологде возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителя» после гибели пациентки городской поликлиники. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

vladnews.ru Задержание врача

По версии следствия, женщине с острым коронарным заболеванием в БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 2» был выставлен неправильный диагноз респираторного заболевания и не дана надлежащая оценка симптомам, а также данным ЭКГ, указывающим на острый инфаркт миокарда, и своевременно не выявлены показания для госпитализации. После госпитализации ее 25 декабря 2015 года в Вологодскую городскую больницу №1 для оказания стационарной медицинской помощи по профилю «кардиология» в полной мере лечебные мероприятия не проведены и больная выписана 19 января 2016 года. Ее состояние здоровья ухудшалось и 25.01.2016 она вновь госпитализирована уже в Вологодскую областную клиническую больницу, где надлежащим образом диагностические и лечебные мероприятия не проведены, что привело к нарастанию сердечной недостаточности и прогрессированию имеющихся заболеваний, в том числе возможного метастатического процесса в организме. Недостатки оказания медицинской помощи неблагоприятно сказались на течении заболеваний у женщины, которая 31 января 2016 года скончалась.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проверяются действия конкретных медицинских работников БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №2», БУЗ ВО «Вологодская городская больница №1» и БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» с целью установления и подтверждения признаков ненадлежащего оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья погибшей женщины. Расследование уголовного дела продолжается.