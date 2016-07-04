Москва, 4 июля, 2016, 16:46 — ИА Регнум. 5 июля мусульмане Москвы отпразднуют один из главных религиозных праздников Ураза-байрам — символическое окончания месяца поста Рамадан. Для празднований в столице выделили семь площадок, на которых соберутся порядка 200 тысяч верующих. Еще от 80 до 100 тысяч человек планируют отметить Ураза-байрам в Подмосковье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ali Mansuri Молящийся у Масджид аль-Харам

Основные празднования пройдут в Соборной мечети, где с проповедью к мусульманам обратится председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин. Кроме того, на Ураза-байрам подготовлены три дополнительные молельные площадки — в Бутово, в парке «Коломенское» и выставочном комплексе в «Сокольниках».

Ранним утром пройдет праздничный намаз: в Московской Соборной мечети, Мемориальной мечети на Поклонной горе, в Исторической мечети, в «Ярдэм» в Отрадном. При мечетях установят шатры, служащие для вечерних разговений.

Также праздничные богослужения проведут мусульманские общины города: «Кяусар» на Проспекте Андропова, «Милость» на Южнобутовской улице, «Алиф» на проезде Кирова, «Рисалят» на Огородном проезде, «Седьмое поколение» на Басовской улице.

Отдельная программа предназначена для детей. 7 июля в Яблоневом саду проведут конкурсы, спортивные состязания, творческие мастерские, будет работать релакс-зона и раздадут угощения.

Все основные мероприятия должны пройти утром, чтобы не усложнять движение транспорта в городе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУП «Мосгортранс», временно отменяется движение трамваев от улицы Каланчевская до станций метро «Новослободская» и «Белорусская».

Трамваи маршрута №7 будут следовать от станции метро «Бульвар Рокоссовского» до Каланчевской улицы; движение трамваев №9 и №19 будет временно прекращено. Кроме этого открывается временный автобусный маршрут от «Новослободской» по Сущевской и Тихвинской улицам, Минаевскому и Новосущевскому переулкам, улице Образцова до площади Борьбы и потом по Перуновскому переулку и Сущевской улице обратно к метро.

Напомним, в 2015 году в праздновании Ураза-байрам в 2015 году приняли участие 160 тысяч москвичей.