Берлин, 4 июля, 2016, 16:46 — ИА Регнум. После состоявшегося в Великобритании референдума все больше британцев изъявляют желание получить гражданство Германии, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Christian Horvat Паспорт гражданина Германии

За последние дни немецкие миграционные службы отмечают резкое повышение запросов от проживающих в Германии британцев. Как говорит один из представителей, в паспортный стол Штутгарта бесперебойно поступают телефонные звонки. Туда направлены уже больше 50 заявлений.

Напомним, на референдуме 23 июня большинство (52%) граждан Соединенного королевства проголосовали за выход страны из ЕС.