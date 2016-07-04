Кишинёв, 4 июля, 2016, 16:44 — ИА Регнум. После референдума о выходе Великобритании из ЕС Молдавии следует продвигаться одновременно в двух направлениях — курсом на «евроинтеграцию» и на объединение с Румынией, тем более что «в итоге окажется, что это было одно и то же». Об этом заявил председатель комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку парламента Молдавии, вице-председатель входящей в правящую коалицию Либеральной партии Вячеслав Унтилэ, передает корреспондент ИА REGNUM.

en.wikipedia.org Молдавия, поглощённая Румынией

По словам Унтилэ, эти два процесса — «евроинтеграции» и слияния с Румынией — «отлично сочетаются и дополняют друг друга». При этом он отметил, что «не все проевропейские силы [Молдавии] являются при этом и унионистскими». «Но если выбрать только один из этих путей, то это может усложнить достижение поставленной цели. Вот почему я и говорил, что для нас жизненно важно принимать в расчет оба направления, ведь, в конечном итоге, окажется, что, по сути, это было одно и то же направление», — добавил он.

По словам депутата, необходимо двигаться в направлении интеграции в ЕС, и «только время покажет, интегрируемся ли мы в качестве независимого государства или же после объединения с Румынией».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Унтилэ заявлял, что в ходе переговоров о создании правящей коалиции в Молдавии ее фактический архитектор, первый зампред Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк пообещал румыноунионистам-либералам присоединить Молдавию к Румынии к 2019 году.