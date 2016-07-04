Киев, 4 июля, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Этнические болгары, проживающие на Украине, обратились к президенту этой страны Петру Порошенко с требованием предоставить им территориальные автономии в Одесской и Херсонской областях. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает «Голос.ua» со ссылкой на одного из лидеров болгарской диаспоры на Украине Юрия Паличева.

johnhain Автономия

Он заявил, что требование этнических болгар связаны с заявлением Порошенко о предоставлении территориальной автономии крымским татарам. Паличев отметил, что идея предоставления автономии крымским татарам существенно меняет конституционное поле Украины и создает важный прецедент.

«Болгары Украины, проживающие на определенных территориях, также получают право на автономию», — подчеркнул Паличев в своем обращении на имя президента. В обращении также сказано, что все народы Украины должны быть одинаково защищены и пользоваться равными правами.

По данным украинских СМИ с аналогичным требованием к Порошенко уже обратились этнические румыны с Буковины. Ассамблея румын просит наделить территорию компактного проживания этнических румын в Черновицкой области статусом территориальной автономии.

Напомним, 28 июня Порошенко заявил, что признает право крымских татар на самоопределение и создание территориальной автономии в составе Украины. Порошенко также обещал в ближайшее время инициировать внесение к конституцию Украины соответствующих изменений.

Ирония в том, что крымские татары проживают в Крыму, который в начале 2014 года вышел из состава Украины и воссоединился с Россией.