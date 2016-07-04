Москва, 4 июля, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий повышение штрафов для работодателей за задержку либо невыплату заработных плат. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отныне в отдельный состав административных правонарушений выделяется частичная или полная невыплата в установленный срок зарплаты работнику, если данные действия не содержат уголовно наказуемого действия. Нарушение данного пункта предусматривает повышение суммы штрафа для должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей тогда как ранее законом предусматривался штраф в 1−5 тысяч рублей.

Также повышаются меры административной ответственности по отношению к уже наказанным лицам за аналогичное правонарушение. Штраф для должностных лиц предусмотрен в размере от 20 до 30 тысяч рублей (ранее — от 10 до 20 тысяч); для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 10 до 30 тысяч рублей (ранее — от 10 до 20 тысяч), для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей (ранее — от 50 до 70 тысяч).

В Трудовой кодекс отдельно вносится пункт об обязанности работодателя платить зарплату не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начисляется.

Помимо этого, законом прописывается прогрессивная шкала для установления суммы денежной компенсации работникам за задержку зарплаты и других полагающихся выплат. В случае превышения срока выплат зарплаты более чем на 15 дней работодатель обязан будет выплатить ее с учетом процентов в размере не ниже 1/150 ключевой ставки Центрального банка.