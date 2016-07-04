Оренбург, 4 июля, 2016, 16:26 — ИА Регнум. В Оренбурге 39 максимальных результатов получили 37 выпускников: по русскому языку — 24, по истории — 5, по литературе — 3, по биологии, по химии — 2, по математике, обществознанию и английскому языку — 1. Об этом на брифинге 4 июля сообщила начальник управления образования администрации города Нина Гордеева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Окончательные результаты ГИА-2016 будут известны после 11 июля, но уже сегодня можно сделать выводы о качественной подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации и спланировать задачи на следующий учебный год. Повышение результативности ЕГЭ в 2016 году является итогом целенаправленной работы управления образования и общеобразовательных организаций», — подчеркнула Гордеева.

Она также отметила, что 2206 выпускников 11-х классов дневных, вечерних, частных школ были допущены к государственной итоговой аттестации, среди них — 10 выпускников с ограниченными возможностями здоровья, для которых были организованы шесть пунктов в условиях дома и один пункт на базе образовательного учреждения.

По русскому языку все ребята перешли установленный минимальный порог. Средний балл по городу составил — 74,07, что на 0,7 балла выше показателя 2015 года и на 1,7 балла выше среднего балла по Оренбургской области.

24 выпускника набрали 100 баллов по русскому языку, это несколько меньше, чем в 2015 году. Однако, количество учащихся, набравших от 80 до 99 баллов, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 120 человек и составляет 36,2% от общего количества сдававших. В количественном показателе это 796 человек.

Математику базового уровня сдавали 1669 выпускников. В этом году наблюдается положительная динамика сдачи обязательного предмета. Количество результатов на «4» и «5» увеличилось до 91,9%. Средний балл составил 4,5. Уменьшилось по сравнению с прошлым годом и количество выпускников, не набравших минимальный балл.

Средний балл по математике профильного уровня на данный момент составляет 56,4%, это выше собственных показателей прошлого года на 5,5%. Выпускник гимназии № 3 набрал 100 баллов.

Увеличилось количество выпускников, получивших высокий балл по математике профильного уровня (от 90 до 99 баллов): 18 выпускников школ №№ 1, 54, 72, 76, гимназий № 1, 8, лицеев №№ 1, 2, 4, 5, 7, физико-математического лицея. Результат от 80 до 90 баллов — у 94 выпускников.

Уменьшилось количество выпускников, не набравших минимальный порог по математике профильного уровня. В 2015 году их было 256. В этом году — 92 выпускника не преодолели установленный Рособрнадзором минимальный порог.

Наиболее популярными предметами по выбору среди выпускников 11 классов в 2016 году стали обществознание, физика, история.