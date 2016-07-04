Ереван, 4 июля, 2016, 16:24 — ИА Регнум. В Ереване растет недовольство граждан, сетующих на резкий рост цен на авиабилеты в направлении в Россию после вынужденного с 23 июня прекращения движения через КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе.

Armen Gasparyan

Депутат парламента Армении Эдмон Марукян направил письмо главе правительственной Комиссии по защите экономической конкуренции, где парламентарий обращает внимание на факт резкого повышения цен на авиабилеты из Еревана по российским направлениям. Марукян обращается к комиссии с требованием начать производство с целью восстановления прежнего уровня цен и привлечения виновных к ответственности.

«После закрытия КПП «Верхний Ларс» российские авиакомпании повысили цены на авиабилеты, в особенности, в направлении Москвы почти втрое, что направлено на получение сверхприбылей при нарушении прав граждан. Есть серьезные подозрения, что все компании договорились об одновременном повышении цен, что несет в себе элементы недобросовестной конкуренции, поскольку за это время не наблюдалось никаких рыночных предпосылок для повышения цен», — отмечается в письме парламентария.

В последней декаде июня российские авиаперевозчики (главным образом «Аэрофлот» с дочерними компаниями) действительно существенно повысили цены. По данным специализированного поисковика Momondo, стоимость авиаперелета по маршруту Ереван-Сочи-Ереван не только доходила до $550, но билеты на прямые рейсы все раскуплены уже до сентября. Традиционно, Южный федеральный округ РФ является наиболее востребованным в Ереване направлением. Однако количество рейсов в этом направлении в летний сезон было сокращено. В настоящее время цены несколько стабилизировались на уровне 18−19 тыс. рублей по направлению в Сочи. Хотя перелет составляет всего 50 минут.

Сегодня же Дорожный департамент Грузии сообщил, что вечером 4 июля движение по КПП «Верхний Ларс» будет возобновлено, хоть и в ограниченном режиме, что позволит связать Армению и Грузию с Россией после 11-дневного перерыва.