Актюбинск (Актобе), Казахстан, 4 июля, 2016, 16:21 — ИА Регнум. В казахстанском городе Актюбинске (Актобе), где 5 июня произошел теракт, в результате которого погибли 8 человек и еще 39 получили ранения, начались кадровые перестановки. Сегодня, 4 июля, утром городу был представлен новый аким (мэр). Им стал выпускник российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Ильяс Испанов.

sud.gov.kz Ильяс Испанов

40-летний Испанов, окончивший также Лондонскую школу экономики и политических наук, в разные годы работал в Министерстве финансов Казахстана, генеральной прокуратуре и даже в Верховном суде республике.

Занимавший ранее пост акима Бекбол Сагын был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. На какую именно — не сообщается.

В середине сегодняшнего дня в Актюбинске произошло еще одно немаловажное назначение. Пост главы областного департамента Комитета национальной безопасности (аналог ФСБ) занял Марат Ирманов. Представление коллективу нового руководителя провел первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Самат Абиш. Предшественник Ирманова Нурлан Кыдырбаев также освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Следует отметить, что кадровые ротации в регионе начались еще 2 июля. Тогда глава области Бердыбек Сапарбаев заменил акимов сразу в пяти районах региона — в Шалкарском, Темирском, Мугалжарском, Хобдинском и Уилском.

Напомним, 5 июня в Актюбинске группа религиозных экстремистов совершила вооруженное нападение на два оружейных магазина и на воинскую часть Национальной гвардии республики, базирующуюся в Актюбинске.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев усмотрел в актюбинском теракте признаки «цветной революции». Непосредственно в самом городе на 40 дней был введен красный уровень террористической угрозы, а во всех остальных регионах Казахстана — желтый — сроком на 40 дней.

Согласно официальной версии, участники теракта получали инструкции из Сирии от одного из лидеров ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации) Абу Мохаммеда аль-Аднани.

После того как ситуация в городе и в области стала более спокойной, казахстанские власти принялись за кадровую чистку среди тех, кто допустил теракт. Первым свой пост покинул первый заместитель руководителя Департамента внутренних дел (ДВД) Актюбинской области Рахат Аханов, курировавший вопросы борьбы с терроризмом.

Вслед за ним, 22 июня, лишился должности по причине ареста заместитель командира спецподразделения «Арлан» Кенжегали Буркитов, который фактически выполнял роль помощника начальника ДВД города.

Отметим также, что несколькими днями ранее, в Актюбинск приехал премьер-министр страны Карим Масимов. На встрече с ним Нурлан Кыдырбаев, будучи еще на тот момент начальником ДКНБ, завил, что произошедший теракт не удалось предотвратить в том числе и по причине отсутствия средств и слабой материально-технической базы. Аналогичное объяснение произошедшему дал и начальник ДВД области Махсудхан Аблазимов.

В казахстанские средства массовой информации уже просочились слухи, что Аблазимов в ближайшее время тоже покинет свой пост, также как и его коллега Нурлан Кыдырбаев, вместе с которым они отчитывались перед Каримом Масимовым.