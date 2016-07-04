Нижний Новгород, 4 июля, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Список нижегородских предприятий, участвующих в программах импортозамещения, должен быть расширен за счет проектов, конкурентоспособных не только на российском, но и на мировом рынке. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, такую задачу перед региональным Минпромом поставил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

lustra-gus.ru Импортозамещение

По данным областного правительства, в Дзержинске на ФКП «Завод имени Свердлова» стартовало уникальное для России экологически безопасное производство концентрированной серной кислоты. Конечный продукт будет отвечать мировым стандартам качества и станет еще одним примером импортозамещения в регионе. Серная кислота является стратегическим сырьем не только для производства взрывчатых веществ, но и для высокорентабельных продуктов гражданского назначения, например, присадки к дизельному топливу, защищающей двигатель от повреждений, или нитробензола, который используется в парфюмерии и для производства красок.

«С запуском этого производства мы значительно снизим себестоимость выпускаемой продукции. Серная и азотная кислота задействована во всех наших основных цехах. Еще одна, самая важная задача, которую мы решаем, — это экология. На новом производстве отсутствуют трубы, все процессы происходят в закрытом режиме», — отметил генеральный директор завода Вадим Рыбин.

На сегодня в госпрограммах импортозамещения участвуют более полусотни крупных промышленных предприятий Нижегородской области. За январь-май 2016 года это привело к резкому росту объемов производства: производство резиновых и пластмассовых изделий выросло почти на 40%, обработка древесины и производство изделий из дерева — на треть, химическое производство — на 15%, текстильное и бумажное — почти на 10%.

«Этот список необходимо расширять. Такую задачу я ставлю перед профильными министерствами. Вместе с тем, руководители предприятий должны понимать, что импортозамещение само по себе не может и не должно быть целью. Заместить — половина дела. Нужно пользоваться ситуацией и учиться производить продукт, конкурентоспособный не только на внутреннем, но и внешнем рынке. Тогда наши предприятия будут становиться сильнее, будут развиваться, создавать новые рабочие места», — уверен Шанцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство региона взяло на себя повышенные обязательства по созданию высокопроизводительных рабочих мест. Президент РФ поставил задачу к 2018 году увеличить их количество в полтора раза, Валерий Шанцев для Нижегородской области установил минимальную планку в 200%. Ежегодно на территории региона создается не менее 10 тысяч высокопроизводительных рабочих мест.

На 2016 год в регионе намечена реализация девяти масштабных инвестпроектов. Самый крупный из них — завод имени 70 лет Победы — был открыт в Нижнем Новгороде в марте этого года и дал региону более 3 тыс. рабочих мест.

В 2015 году объемы обрабатывающих производств в Нижегородской области выросли на 2,8%, в целом по России отмечается падение на 5,4%. Общий объём отгруженной продукции всех промпредприятий Нижегородской области в 2015 году составил более 1,14 трлн рублей. Из них 92% — это продукция обрабатывающих производств.

Объем отгрузки обработки составил в денежном выражении 1 триллион 49 миллиардов рублей, при темпе роста в действующих ценах к уровню 2014 года — 111,5%.