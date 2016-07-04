Ереван, 4 июля, 2016, 16:15 — ИА Регнум. В случае, если Финляндия вступит в НАТО, то Россия будет обязана реагировать на соответствующее приближение альянса к своим границам. Об этом 4 июля в Ереване заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

ИА REGNUM Сергей Лавров

«Вопрос чисто военный, чисто технический. Понятно, что если к твои границам приближается инфраструктура организации, которая объявляет тебя противником, ты должен как-то реагировать», — сказал Лавров.

По его словам, у России «накоплен достаточный опыт в этой сфере и Минобороны и Генштаб наверняка знают, что нужно делать».

Лавров подчеркнул, что «наши отношения с Финляндией оптимально развиваются сегодня и рассчитываем, что наши финские соседи не будут поддаваться на искушение присоединяться к антироссийским действиям».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Финляндии Саулии Ниинистё заявил о том, что в случае вступления Финляндии в НАТО войска РФ вряд ли будут удалены от российско-финской границы.

«Представьте себе, что Финляндия вступит в НАТО. Это значит, что финские войска уже перестанут быть независимыми, перестанут быть суверенными в полном смысле этого слова. Они станут частью военной инфраструктуры НАТО, которые в одночасье окажутся на границах Российской Федерации. Как вы думаете, мы так и будем действовать дальше — на 1,5 тысячи отвели войска наши, так и они там и останутся?», — сказал Путин.

Он напомнил о решении об отводе войск на 1,5 тысячи километров от границы с Финляндией: «И ничего до сих пор не поменяли, так оно и есть. А на наших границах в Прибалтике войска НАТО увеличиваются. И чего нам делать?».

Путин не исключил, что НАТО с удовольствием воевало бы с Россией до последнего финского солдата: «Вам это нужно? Нам — нет. Мы не хотим. Но вы сами решаете, чего вам нужно».