Тамбов, 4 июля, 2016, 16:13 — ИА Регнум. В Рассказовском районе Тамбовской области прошёл «День поля-2016». Традиционно мероприятие организуется в канун уборочной кампании, собирая лучших аграриев региона. В этот раз «День поля» собрал более 30 тамбовских сельхозпроизводителей и гостей из соседних регионов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

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Мероприятие проходило на базе ООО «Рассказовское». На пленарном заседании и предваряющей его выставке производителей и поставщиков сельхозтехники, оборудования и удобрений гостей познакомили с достижениями местных агрономов и продемонстрировали новейшие сельхозмашины. Участники встречи поделились опытом в сфере растениеводства, обсудили пути решения общих проблем, выработали единую ценовую политику на региональном рынке зерна.

В текущем году погодные условия внесли свои коррективы в посевную кампанию. Как отметили специалисты управления сельского хозяйства области, неустойчивый температурный режим и обильные осадки в весенний период затруднили проведение сева яровых культур в оптимальные агротехнические сроки. Сельхозпроизводителям пришлось пересмотреть структуру посевных площадей и севооборот в сторону увеличения площади под поздними яровыми культурами. И все же 10% полей от общей площади так и не были засеяны. Вместе с тем, аграрии Тамбовщины верят в перспективы хорошего урожая в этом году. И хотя о прогнозах говорить еще рано, сельхозпроизводители надеются на то, что урожай 2016 года будет не хуже прошлогодних успешных показателей.

День Тамбовского поля стал площадкой для диалога между представителями агробизнеса и банков, администрации региона и органов местного самоуправления. По словам заместителя губернатора Сергея Иванова, это отличная возможность для формирования крепких партнерских отношений.

«В этом году при организации «Дня поля» мы использовали принципиально новый подход — наглядно показали методы эффективного использования новых технологий по сравнению с традиционными подходами. По итогам проведения Дня поля сельхозтоваропроизводители выскажут свое мнение, и будет принято решение о проведении последующих праздников в подобном формате. Кроме того, в следующем году мы пригласим уже не 35 поставщиков, а 50−60. Мы соберемся всей Россией, чтобы аграрии могли обсудить все интересующие вопросы в одном месте», — заверил чиновник.