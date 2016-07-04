Липецк, 4 июля, 2016, 16:13 — ИА Регнум. В Липецкой области на обеспечение граждан качественной питьевой водой в 2016 году направлено 237 миллионов рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, совещание по итогам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения за первое полугодие провел заместитель главы администрации Липецкой области Александр Наролин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

На выделенные средства продолжится возведение объединенного водозабора для 20 населенных пунктов Добровского района, что улучшит качество воды для 15 тысяч потребителей. Стоимость работ составила 114,7 млн рублей. На строительство очистных сооружений и сетей водоотведения в Долгоруково в целом направлено почти 120 млн рублей. Об этом рассказал начальник управления ЖКХ Липецкой области Александр Храбрых.

В 2016 году начнется реконструкция очистных сооружений города Данкова, на которую направят средства федерального бюджета по концессионному соглашению. Запланировано проектирование реконструкции очистных сооружений в городе Ельце и инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения по «дорожной карте» инфраструктурного обустройства земельных участков, выделенных многодетным семьям для строительства жилья. Создание региональной компании водоснабжения и водоотведения позволит решить проблему дефицита воды в целом ряде населенных пунктов, считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Мероприятие прошло на площадке ООО «ЛТК «Свободный Сокол» с участием представителей управлений жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений, энергетики и тарифов региона, ОГУП «Липецкоблводоканал», городских и районных администраций. Подводя итоги совещания, Александр Наролин подчеркнул, что необходим поиск новых схем и моделей — организационных, структурных, финансовых. «Сегодня приоритетная задача — повышение качества, поэтому мы и собрались на площадке одного из лучших производителей трубной продукции. Отрасль водопроводно-канализационного хозяйства только формируется, начат процесс ее модернизации. Взят курс на привлечение инвесторов в эту сферу», — заявил он.