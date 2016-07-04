Москва, 4 июля, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Актуальной задачей является равномерное распределение мегаполисов по всей территории России, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»), комментируя разработку правительством нового территориального устройства России. По его словам, чем больше в стране будет мегаполисов, тем более равномерно будут развиваться регионы.

amfXZ Огни мегаполиса

«Сегодня действительно актуально равномерное распределение мегаполисов по всей территории нашей огромной страны. Урбанизация — естественный процесс, от этого никуда не уйти. Именно в мегаполисы по всему миру привлекается наибольшее количество инвестиций», — сообщил Шапошников.

Спикер Мосгордумы подчеркнул, что инвестиции — это дополнительные рабочие места и поступления в региональные бюджеты.

Напомним, как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, правительство РФ продолжает работу над новым территориальным устройством страны. Градоначальник отметил, что конкурентным преимуществом России является концентрация населения в крупных агломерациях. По его словам, в московской агломерации уже насчитывается 25 млн человек.

Ранее в пользу укрупнения рядя субъектов РФ высказалась и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заявила, что для повышения качества управления страной необходимо провести реформы.