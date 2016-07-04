Минск, 4 июля, 2016, 16:08 — ИА Регнум. В Центральном районном суде Минска 4 июля начались слушания по делу бизнесменов Владимира и Казбека Япринцевых, задержанных в августе 2015 года по подозрению в мошенничестве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Совладелей группы компаний «Трайпл» Владимир Япринцев и его сын были задержаны по заявлению главы холдинга Юрия Чижа и его российских компаньонов. Оба фигуранта обвиняются по части 4 статьи 209 УК Белоруссии «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере». Вместе с Япринцевыми по делу проходит также сотрудник группы компаний «Трайпл» Александр Арабян.

Отметим, что в марте 2016 года наряду с другими приближёнными к Александру Лукашенко бизнесменами был задержан и сам Юрий Чиж, однако в компетентных органах заявляют, что два дела никак не связаны между собой и ведутся отдельно.

В ходе начавшихся слушаний Владимир Япринцев отверг предъявленные ему обвинения, Казбек Япринцев и Александр Арабян признали свою вину частично.

Компания «Трайпл» занимается импортом и переработкой нефтепродуктов на экспорт. Компания активно инвестирует в жилую и коммерческую недвижимость, занимается строительными услугами и дистрибуцией стройматериалов, проектированием, транспортными услугами, сельским хозяйством.