Тегеран, 4 июля, 2016, 16:08 — ИА Регнум. В эфире выпуска новостей на телеканале Гостелерадио Ирана IRIB 2 показали фрагмент документального фильма под названием «Глубокое падение». Фильм подготовлен министерством разведки ИРИ. В видеоролике раскрываются подробности спецоперации по задержанию боевиков группировки ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), готовивших крупные теракты в иранской столице. В одном из эпизодов задержанный террорист говорит, что «у нас было взрывчатки для совершения 50 терактов в Тегеране».

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Один из задержанных «игиловцев» сообщил о получении 600 тыс. евро для организации терактов в Тегеране. По словам террориста, ему поставили задачу купить автомобили для совершения теракта. В ролике также показаны съемки скрытой камерой, сделанные сотрудниками иранской разведки.

20 июня министерство разведки Ирана заявило о задержании крупной террористической сети ИГИЛ, которая готовила взрывы в столице.

По словам министра разведки Махмуда Алави, «операции по задержанию террористов проходили с 14 по 20 июля, 10 ваххабитов арестованы в Тегеране, а три в пограничных и центральных провинциях Ирана». Алави уточнил, что «боевики намеревались осуществить теракты в 50 районах Тегерана, в ходе спецоперации было изъято 100 кг взрывчатого вещества». Усилиями спецслужб также удалось предотвратить передачу террористам 2 тонн взрывчатого вещества.