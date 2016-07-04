Ставрополь, 4 июля, 2016, 16:07 — ИА Регнум. В Ставропольском крае рост доходов от алкогольных акцизов выросла в первом полугодии 2016 года почти на 54%. Об этом заявила 4 июля в Ставрополе вице-премьер региона — министр финансов Лариса Калинченко на совещании в краевом правительстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Спас Колев Акцизная марка на бутылке алкоголя

Собираемость акцизов на алкогольную продукцию в крае дополнительно принесла в региональный бюджет свыше 615 миллионов рублей.

Таким образом, план по акцизным сборам на первое полугодие 2016 года выполнен в крае на 148,9%. Получено 4,8 миллиарда рублей при целевом показателе 3,2 миллиарда рублей.

Напомним, 16 июня на заседании в краевом парламенте Калинченко сообщала о росте доходов от акцизов на алкоголь почти на 40%, сообщало ИА REGNUM.

Согласно отчету об исполнении бюджета региона за 2015 год, поступление акцизов по алкоголю ставропольских производителей сократилось на 480 млн рублей или на 16,52%. Это обусловлено снижением объемов производства и реализации продукции. Проблемы возникли из-за отсутствия или несвоевременного переоформления лицензии ставропольскими производителями.