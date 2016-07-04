Красногорск, 4 июля, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Более 50 человек погибли на водоемах Подмосковья в июне 2016 года. Трех человек уже неделю пытаются найти на глубине. Специалисты полагают, что такие показатели смертности могут быть последствием жаркого лета, сообщает РИАМО.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Утопленник в деревне. 1868

Водолазы «Мособлпожспаса» с начала лет подняли со дна водоемов 53 тела утонувших людей. По словам начальника водолазной службы ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексея Степина, спасатели даже не могут предположить, как закончится лето-2016.

«Лето 2015 года было холодное, мы подняли 65 человек. За один месяц июнь 2016 года мы подняли уже 53 человека, что составило 90% от суммы всего прошлого года. Как закончится лето — не понятно», — пояснил Степин.

Он также отметил, что трех погибших ищут уже неделю, специалисты работают в усиленном режиме.

«Мы пытаемся никого не оставить, всех найти и поднять. Но бывают и сложные случаи, когда мы ищем неделями. Это зависит от площади водоема и от того, что люди купаются в закрытых нелюдных местах. На данный момент у нас три таких погибших, которых мы ищем уже неделю», — заключил Степин.

Отметим, что в зону ответственности «Мособлпожспаса» входят лишь участки акваторий рек и водохранилищ — Оки в районе Коломны, Серпухова, Ступина, Москвы-реки в районе Коломны и Дубны, Иваньковского и Клязьминского водохранилища, канала имени Москвы в районе Дубны и Дмитрова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июля на Клязьминском водохранилище утонула 32-летняя женщина, отмечавшая собственную свадьбу. Гости праздника вместе с невестой решили переплыть на другой берег водохранилища, однако девушка не смогла доплыть несколько метров до берега.