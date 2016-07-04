Калуга, 4 июля, 2016, 16:06 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

Предыстория: Цена проданного Минобру РФ здания Калужского университета была завышена? Запрос Общественного антикоррупционного комитета Калужской области

Как сообщил 4 июля корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета России по Калужской области Виталий Гудзь, по версии следствия, в период с января по март 2016 года руководитель одной из коммерческих организаций Калужской области, при содействии своего коллеги из другой коммерческой организации, перечислил на лицевой счет директора Бюро независимых экспертиз 40 тысяч рублей за совершение последним заведомо незаконных действий, а именно с целью завышения рыночной стоимости объектов недвижимости.

На первоначальном этапе расследования уголовного дела следственными органами проведены необходимые процессуальные и следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. В том числе допрошены ключевые свидетели по делу, изъята необходимая документация, затребованы иные сведения, представляющие интерес для следствия.

Расследование уголовного дела продолжается.