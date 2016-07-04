Астана, 4 июля, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня, 4 июля, назвал Астану городом-миллионником в связи с рождением миллионного жителя столицы республики.

Ken and Nyetta Астана

«Хочу с большой радостью объявить, что сегодня родился миллионный житель Астаны. В семье Мухамедьяровых, она — воспитатель, он — электромонтер. Теперь Астана — город с миллионным жителем. Поздравляю вас!» — сказал президент.

Свое сообщение глава государства сделал в ходе торжественной церемонии поднятия государственного флага, с которого по традиции начинаются праздничные мероприятия, посвященные Дню столицы, который в Казахстане отмечается 6 июля.

Отметим, молода семья, подарившую Астане миллионную жительницу (родилась девочка) ко Дню столицы, получила ответный презент — супругов поздравил аким (мэр) города Асет Исекешев, который вручил им ключи от квартиры.

За 18 лет в столице Казахстана рождаемость выросла вдвое, отмечает официальный сайт города.

Как уже сообщало ИА REGNUM, казахстанский лидер придает большое значение городам-миллионникам и считает, что их наличие способствует развитию страны.

«Все научные открытия, все новые технологии обычно создаются в крупных мегаполисах, это практика всего мира. Поэтому я придаю большое значение созданию миллионников в Казахстане. Алма-Ата — на первом месте, Астана — почти миллион сейчас (на момент выступления — прим. ИА REGNUM), Чимкент — около миллиона. Активность других городов подтягиваем. Если у нас будет 4−5 миллионников-городов, вот тогда по-настоящему будем развиваться: и технология, и население будет расти, и расти будет новая интеллигенция», — заявил президент 16 февраля.

Добавим, что ближайший кандидат на вступление к список городов с миллионным населением — Актюбинск (Актобе), областной центр, расположенный на северо-западе Казахстана.