Уфа, 4 июля, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Уфа» официально подтвердил трансфер полузащитника Александра Зинченко в английский ФК «Манчестер Сити», говорится в сообщении на сайте «Уфы».

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Уточняется, что переговоры с клубом английской премьер-лиги о переходе Зинченко уже завершились. Руководство «Уфы» пожелало Зинченко успешного продолжения профессиональной карьеры.

Кроме того, футбольные клубы договорились о долгосрочном сотрудничестве. Подробности сотрудничества будут анонсированы дополнительно.