Чебоксары, 4 июля, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Чувашия выставила на торги акции АО «Чувашгражданпроект». Сегодня, 4 июля, начался приём заявок от потенциальных покупателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Начальная цена составила около 117,4 млн рублей. Соответствующая документация размещена на официальном сайте Госкомимущества Чувашии.

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На аукцион выставлен весь пакет акций акционерного общества «Головной проектно-изыскательский институт «Чувашгражданпроект», торги пройдут 3 августа. Всего планируется продать 639.795 штук обыкновенных именных акций (100% уставного капитала), собственником которых является Чувашская Республика. Номинальная стоимость определена в размере почти 64 млн рублей, начальная цена на аукционе составит около 117,4 млн рублей при шаге аукциона в 1 млн рублей. Ранее пакет акций предприятия на продажу не выставлялся.

Согласно документации, в «Чувашгражданпроекте» трудятся 130 человек. «Основной вид продукции (работ услуг)» — архитектурная деятельность, инженерные изыскания для строительства. Общая площадь принадлежащих предприятию зданий и сооружений составляет около 7,5 тыс. кв. метров

Отметим, что в настоящее время в Чувашии насчитывается 26 хозяйственных обществ с долями участия Чувашской Республики в уставном капитале.

Напомним, что ранее в Чувашии выставили на продажу вышитое вручную полутораметровое «Полотно Победы». Его собственником является Чувашская Республика. Цена чувашского исполнения «Полотна Победы» к 70-летию Великой Победы определена почти в 40 тыс. рублей. Аукцион назначен на 15 июля.