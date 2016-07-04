Москва, 4 июля, 2016, 15:58 — ИА Регнум. С 6 по 20 июля 2016 года стартует автопробег «Эстафета доверия». Акцию по продвижению единого общероссийского детского телефона доверия 8−800−2000−122 проводит в рамках социального проекта «Я доверяю» Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщили ИА REGNUM организаторы проекта.

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Автопробег протяжённостью около 2800 км пройдёт через 12 городов и продлится 15 дней. Команда автопробега приедет в Рязань 7 июля, в Пензу — 8 июля, в Саранск — 9 июля, в Нижний Новгород — 10 июля, в Иваново — 12 июля, в Кострому — 13 июля, в Ярославль — 14 июля, в Вологду — 15 июля, в Череповец — 16 июля, в Великий Новгород — 17 июля, в Псков — 19 июля и в Смоленск — 20 июля.

В городах запланирована праздничная программа для детей, подростков и их родителей. В акции примут участие танцоры, водители-испытатели, блогеры и волонтёры. Горожане смогут принять участие в танцевальном флешмобе, посмотреть выступления приглашённых артистов, получить призы и сувениры с символикой телефона доверия, а также поучаствовать в конкурсах. Каждый город откроет по одной цифре детского телефона доверия, которые в финале автопробега соберутся в номер 8−800−2000−122.

По словам Оксаны Иванниковой, руководителя департамента коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, каждый год придумываются новые форматы для продвижения телефона доверия и автопробег стал таким ярким, интересным событием, объединяющим регионы. «Очень важно, чтобы каждый ребёнок и родитель знал, что существует такой телефон — анонимный, бесплатный, доступный в любой точке страны. И в случае ссоры, несданного экзамена, неразделенной любви, конфликта родителя с ребёнком можно позвонить и поговорить с психологом и найти решение трудной для тебя ситуации», — отметила она.

Единый общероссийский номер телефона доверия 8−800−2000−122 для детей, подростков и их родителей создан в 2010 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во всех регионах страны специалисты оказывают квалифицированную психологическую помощь. Звонок из любого региона, с любого телефона бесплатный и анонимный. В 2016 году детский телефон доверия принял шестимиллионный звонок.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создан в соответствии с указом президента Российской Федерации в 2008 году, его учредителем Фонда является Министерство труда и социальной защиты РФ. Деятельность Фонда направлена на создание нового механизма управления, позволяющего в условиях разделения полномочий между федеральным центром и субъектами Российской Федерации значительно сократить распространенность социального неблагополучия детей и семей с детьми, стимулировать развитие эффективных форм и методов работы с нуждающимися в помощи семьями и детьми.