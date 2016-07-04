Псков, 4 июля, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Андрей Турчак попросил президента России Владимира Путина рассмотреть возможность возвращения к «известной системе распределения» для выпускников медицинских вузов — «по крайней мере, для сельских территорий». Как сообщает пресс-служба главы государства, рабочая встреча президента страны с главой Псковской области состоялась сегодня, 4 июля.

kremlin.ru Рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Псковской области Андреем Турчаком

Турчак отметил, что в Псковской области «особенная система расселения»: 8,5 тысячи населённых пунктов и достаточно низкая плотность, при этом Владимир Путин отметил, что в 2000 году там наблюдалась самая низкая рождаемость и самая большая смертность, а также «естественная убыль почти самая большая». Турчак подчеркнул, что с тех пор показатели меняются в лучшую сторону, но есть проблема сохранения доступности медицинской услуги, решение которой осложняется острой нехваткой кадров.

«Мы принимаем весь комплекс мер, у нас введены подъемные для молодых специалистов, у нас есть закрепление по жилью, у нас реализуются социальные пакеты для врачей, мы ввели подъёмные для фельдшеров, которые работают на селе. Но проблему дефицита кадров только так называемым социальным пакетом, мы видим, не решить, это не является мотивирующим фактором», — сообщил Андрей Турчак, отметив, что регионе нет медицинского вуза. «Мы исторически ребят отправляли учиться в Ленинград, в Смоленск, в Новгород, и, к сожалению, не все из них возвращались», — добавил он, попросив президента рассмотреть возможность возвращения к системе распределения, закрепления выпусников медицинских вузов — по крайней мере, для сельских территорий.

Псковский губернатор уточнил, что целевые договора регион заключает по региональной квоте. «Если так называемые целевики не возвращаются в регион, они, соответственно, возвращают в бюджет затраченные нами деньги. Мы предложили бы такой же порядок применить и на федеральном уровне для тех, кто обучается за бюджетные средства. И здесь можно было бы подумать, дифференцированно ввести: если ты выбрал дальше работать в городе, ты там должен отработать пять лет. Если ты все-таки готов идти на село, тогда можно этот срок уменьшить до трех лет, может быть, до 2,5», — сообщил Андрей Турчак.

По его словам, у Минздрава принципиальных возражений по этому вопросу нет, но для того, чтобы более детально его проработать, нужно поручение президента. «Я думаю, что это бы решило кадровую проблему не только для Псковской области, но и для остальных регионов с похожей системой расселения», — отметил губернатор Псковской области. «Давайте подумаем», — ответил президент.

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Кроме того, в ходе встречи псковский губернатор рассказал президенту о социально-экономическом положении территории, отдельно остановившись на двух крупных проектах: крупном деревообрабатывающем кластере и заводе по производству сжиженного природного газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема нехватки кадров в отрасли здравоохранения Псковской области неоднократно становилась предметом обсуждения на региональном уровне. В частности, отмечалось, что в регионе каждый врач фактически работает за двоих.