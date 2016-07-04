Ташкент, 4 июля, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Узбекистана в день празднования Рамазан-хайита и накануне праздника будет работать в усиленном режиме, сообщил ИА REGNUM представитель МВД республики.

Елена Урлаева Полиция Узбекистана

По его словам, особое внимание будет уделяться охране мечетей и других общественных мест, где в праздник ожидается скопление народа.

«В эти дни также будет проводиться работа по профилактике экстремизма и терроризма в тесном взаимодействии с гражданским обществом, махаллями, другими общественными организациями», — отметил собеседник агентства.

«Рамазан-хайит» — один из самых значимых праздников ислама, знаменующий окончание священного месяца Рамазан, во время которого верующие постятся в светлое время суток.

В соответствии с распоряжением президента Узбекистана Ислама Каримова, Рамазан-хайит будет отмечаться в республике 6 июля.