Грозный, 4 июля, 2016, 15:54 — ИА Регнум. В Чечне отметили новоселье жители селения Гуш-Корт в Шатойском районе. 30 новых домов для семей, пострадавших от оползня, были построены, как и пообещал руководитель республики Рамзан Кадыров, к празднику Ураза-байрам.

mail.vipkraska.ru Новые дома

Строительство было начало 13 июня, а спустя две с половиной недели потерявшие крышу над головой люди вселились в новые дома, построенные для них на средства, выделенные Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. По словам Рамзана Кадырова, жилье для оползневиков построено на «самом лучшем месте, и дома еще комфортабельнее, чем были раньше».

У въезда в селение Гуш-Корт возведена мечеть на 150 человек. К новому поселку подведены инженерные коммуникации, в том числе 1,5 км газопровода, 1,5 км электрических сетей, 3,5 км водопровода, а также проложено 2,5 км асфальта.

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Кадыров пообещал восстановить разрушенный оползнем поселок за месяц

Решением главы Чечни, руководителям оперативного штаба по ликвидации последствий стихии — председателю парламента Магомеду Даудову и председателю Счётной палаты ЧР Исе Тумхаджиеву присвоено почетное звание «Заслуженный строитель ЧР». Отличившиеся на восстановительных работах сотрудники организаций и предприятий награждены почетными знаками «За трудовое отличие» и благодарственными письмами главы республики.