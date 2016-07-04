Москва, 4 июля, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Официальная Москва направила Киеву запрос на информацию о гражданах России, находящихся в местах лишения свободы на Украине. Об этом в своём аккаунте в Twitter написал уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

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«Направили посольству Украины в Москве ноту с запросом на исчерп.[ывающую] информацию о рос[сийских] гражданах в СИЗО Украины и иных местах лишения свободы!», — написал Долгов.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила о том, что министерство постоянно держит на контроле ситуацию со всеми задержанными за рубежом гражданами России.