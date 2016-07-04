Лондон, 4 июля, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Кандидат на пост главы правительства Великобритании и бывший глава Минобороны Лиам Фокс заявил 4 июля, что принцип свободного перемещения мигрантов не должен рассматриваться на переговорах о торговом соглашении с Евросоюзом, необходимым в связи с выходом Великобритании из состава ЕС, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграционная волна

«Довольно понятно, что общественность отвергла концепцию свободного перемещения и что цена включения такого свободного перемещения в рамки соглашения будет рассматриваться в качестве предательства по отношению к британскому народу», — отметил он.

Напомним, после объявления результатов плебисцита в Великобритании нынешний премьер-министр Дэвид Кэмерон объявил о том, что не ему, стороннику сохранения Соединенного Королевства в Евросоюзе, начинать процесс отделения от ЕС в силу статьи 50 Лиссабонского соглашения.

В данный момент за кресло главы Консервативной партии и премьер-министра борются пять кандидатов, лидирующие позиции по поддержке членов партии занимает министр внутренних дел Тереза Мэй, которую в кресле главы правительства хотят видеть 109 однопартийцев, тогда как Фокса — только девять.