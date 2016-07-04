Анкара, 4 июля, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что Россия сможет использовать авиабазу Инджирлик в Турции в рамках борьбы с терроризмом, не соответствует действительности. Об этом, как сообщает Reuters, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

U.S. Department of State Мевлют Чавушоглу

По его словам, Турция может сотрудничать со странами, включая Россию, в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), но это не означает использование Россией турецкой базы.

«Мы говорили о том, что мы можем сотрудничать с Россией в скором времени в борьбе против ИГИЛ (запрещена в РФ), — отметил дипломат. — Я не делал никаких заявлений относительно того, чтобы предоставить российским самолетам доступ на базу Инджирлик».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что руководство РФ не знает об официальных контактах между Москвой и Анкарой относительно возможного использования Россией турецкой авиабазы.

«Не знаю, были ли уже официальные коммуникации на этот счет по линии военных, успели ли они их возобновить, — сказал Песков. — Если я не ошибаюсь, то нет. Мы это заявление услышали через СМИ».

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