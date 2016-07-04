Тегеран, 4 июля, 2016, 15:49 — ИА Регнум. В ходе совместного совещания представителей правительства и Меджлиса (парламента) Ирана президент Хасан Рухани назвал две ключевые проблемы национальной банковской системы.

Ensie & Matthias Здание Центрального банка Ирана в Тегеране

По его мнению, к ним относятся «высокие ставки по кредитам и их низкие возможности».

«Для решения этих проблем экономический штаб Администрации президента подготовил законопроект, который будет опубликован в ближайшее время. Если его одобрит парламент, то мы станем свидетелями заметной эволюции банковской системы Ирана», — цитирует Рухани проправительственное агентство IRNA.

Глава иранского правительства не обошел стороной тему «астрономических зарплат». Рухани обвинил некоторые организации в «неспособности контролировать и своевременно реагировать на подобные превышения полномочий».

Комментарий Рухани прозвучал после того, как 1 июля верховный лидер Али Хаменеи потребовал от государственных органов «вести последовательную и принципиальную борьбу к тем, кто получает запредельную зарплату».

В последние недели новости о завышенных зарплатах некоторых топ-менеджеров в госкорпорациях широко обсуждаются в СМИ и обществе. Создание негативных информационных поводов напрямую влияет на рейтинг президента Рухани.