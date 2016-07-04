Выборг, Ленинградская область, 4 июля, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Двухлетний мальчик госпитализирован в больницу в Выборге Ленинградской области после падения с третьего этажа. Об этом сегодня, 4 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

neurochirurgie.be Операция

«3 июля около 23:00 по недосмотру матери мальчик 2014 года рождения выпал с балкона третьего этажа по улице Васильева. Ребенок госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии», — уточнили в пресс-службе регионального Главка.

По данным источника, в результате падения ребенок получил черепно-мозговую травму, ушиб живота и перелом бедра. В настоящее время идет операция в Выборгской ЦРБ. Родители малыша находятся в шоковом состоянии. В целом семья характеризуется положительно, на учете нигде не стоит.

Проводится проверка. В дальнейшем материалы дела могут быть переданы в Следственный комитет для проверки.