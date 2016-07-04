Вашингтон, 4 июля, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Космический зонд NASA Juno 5 июля достигнет Юпитера, выйдет на орбиту вокруг него и начнет изучение крупнейшей планеты Солнечной системы, сообщает NASA.

NASA Космический зонд NASA Juno

Зонд Juno стартовал к Юпитеру 5 августа 2011 года. По пути к Юпитеру аппарат облетел вокруг Солнца и Земли для получения дополнительного ускорения.

Почти через пять лет после старта Juno выйдет к своей цели. Утром 5 июля Juno замедлит свой полет и начнет сближение с Юпитером, чье притяжение захватит зонд и стабилизирует его движение вокруг планеты-гиганта.

Juno выйдет на временную стабильную орбиту и будет совершать один виток вокруг планеты за 53 часа.

Совершив ряд маневров, Juno должен выйти на научную орбиту с 16-часовым оборотом. По плану это должно произойти 19 октября 2016 года.

Основной задачей зонда является изучение химического состава планеты, оценка количества кислорода и воды, необходимая для сужения круга гипотез об истории формирования планеты-гиганта.

Кроме того, зонд изучит облака Юпитера и замерит его магнитное поле.