Брюссель, 4 июля, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что руководство альянса в ходе саммита, который начнётся в Варшаве 8 июля, собирается признать киберпространство частью коллективной обороны и оперативной средой, такой же как воздушное, водное и сухопутное. Об этом он сообщил журналистам в Брюсселе сегодня, 4 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Мы приняли решение, что признаем киберпространство как оперативную зону. Так же, как сушу, море и воздух», — заявил Столтенберг. По словам генерального секретаря НАТО, кибероборона — это часть коллективной обороны альянса.

Напомним, что саммит будет проходить в Польше 8−9 июля. 2 июля Столтенберг заявил, что НАТО не собирается конфликтовать с Россией — не ищет с ней конфронтации. Холодная война, по его словам, является историей, она ей и должна остаться.

Тем не менее, по его словам, со стороны Москвы существует угроза: «российская сторона готова пойти на насилие, лишь бы изменить границы».