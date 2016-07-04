Москва, 4 июля, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил, что в ходе расследования уголовных дел в отношении бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова появились новые обстоятельства уничтожения допинг-проб российских спортсменов, говорится в сообщении СКР.

Philippedelavie Проба на допинг

Маркин пояснил, что Родченков продавал спортсменам запрещенные медицинские препараты, которые используются как допинг. Привозил он их из США, а при продаже обещал, что факт обнаружения в пробе спортсмена допинга будет скрыт.

По версии следствия, с целью сокрытия реализации запрещенных средств Родченков уничтожал пробы. Кроме того, он стремился избежать уголовной ответственности, которая более жесткая, чем за нарушение распространяющихся на него стандартов WADA.

Результатом действий Родченкова стал ущерб имиджу Российской Федерации. Кроме того, так и не удалось установить, кто из спортсменов применял допинг.

Также в рамках расследования Маркин не исключил допрос Родченкова в США. Следователи проверят и факты продажи сестрой Родченкова медицинских препаратов, за их незаконный оборот она была осуждена еще в 2012 году.