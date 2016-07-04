«Политические риски возрастают вместе с ростом агломераций»
Москва, 4 июля, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Успешное развитие нескольких центров на фоне деградации большинства областей может стать главной причиной возникновения социального и политического протеста. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 4 июля управляющий партнер Kirikov Group Даниил Кириков, комментируя слова мэра Москвы Сергея Собянина, что правительство РФ разрабатывает новое территориальное устройство России.
«В случае такой обширной страны, как Россия, концентрация населения в нескольких мегаполисах создает серьезные угрозы для ее дальнейшего развития. Увеличение числа жителей столицы оборачивается вымыванием рабочей силы с остальной территории, в первую очередь — ЦФО, что лишь усугубляет социально-экономическое положение дотационных районов. Теряя трудовые ресурсы, регионы в то же время лишаются налоговых поступлений: НДФЛ уплачивается по месту регистрации работодателя», — отметил он.
Концентрации населения РФ в мегаполисах несет за собой не только экономические, но и социально-демографические последствия, констатирует эксперт. «Даже маятниковая миграция провинциалов в Москву несет серьезные последствия для жителей прочих субъектов РФ: распространение вахтового метода работы болезненно отражается на прочности семейных уз, способствуя росту числа разводов и ослабление межпоколенческих связей», — говорит он.
Политические риски также возрастают вместе с ростом агломераций, полагает Кириков. «Успешное развитие нескольких центров на фоне деградации большинства прочих областей и республик приводит к распространению среди жителей депрессивных районов состояния, известного в психологии как «относительная депривация». Именно оно выступает в качестве главной причины возникновения социального и политического протеста. На почве негативного восприятия «регионалами» жителей столицы, роста числа различий в образе жизни обитателей центра и периферии закономерно будет размываться общенациональная идентичность», — убежден эксперт. Такая ситуация, по его мнению, представляет собой особую опасность на фоне наблюдающегося роста значимости региональной, этнической и религиозной самоидентификации.
Москва не сможет впитать в себя миллионы новых жителей, и власти понимают это, говорит Кириков. «Бесперспективность дальнейшего развития городских агломераций в России прекрасно осознают и сами власти столицы: достаточно вспомнить о том, что зону массовой застройки на территории Новой Москвы планируют ограничить в пределах 30 километров от МКАД. Прочая же территория на 80% должна быть занята сельскохозяйственными и лесными угодьями. Очевидно, что при таком подходе расширившаяся Златоглавая не сможет впитать в себя новые миллионы мигрантов», — резюмирует эксперт.
Правительство РФ работает над новым территориальным устройством страны, учитывающее современные процессы урбанизации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на урбанистическом форуме в Москве. Собянин назвал конкурентным преимуществом РФ концентрацию населения в крупных агломерациях: так, в московской агломерации сконцентрировано 25 млн человек. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее высказалась в пользу укрупнения ряда субъектов РФ. По ее мнению, некоторые регионы «нежизнеспособны в силу объективных причин», а не из-за плохих губернаторов.