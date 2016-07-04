Москва, 4 июля, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Успешное развитие нескольких центров на фоне деградации большинства областей может стать главной причиной возникновения социального и политического протеста. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 4 июля управляющий партнер Kirikov Group Даниил Кириков, комментируя слова мэра Москвы Сергея Собянина, что правительство РФ разрабатывает новое территориальное устройство России.

freeimages.com Рост агломераций

«В случае такой обширной страны, как Россия, концентрация населения в нескольких мегаполисах создает серьезные угрозы для ее дальнейшего развития. Увеличение числа жителей столицы оборачивается вымыванием рабочей силы с остальной территории, в первую очередь — ЦФО, что лишь усугубляет социально-экономическое положение дотационных районов. Теряя трудовые ресурсы, регионы в то же время лишаются налоговых поступлений: НДФЛ уплачивается по месту регистрации работодателя», — отметил он.

Концентрации населения РФ в мегаполисах несет за собой не только экономические, но и социально-демографические последствия, констатирует эксперт. «Даже маятниковая миграция провинциалов в Москву несет серьезные последствия для жителей прочих субъектов РФ: распространение вахтового метода работы болезненно отражается на прочности семейных уз, способствуя росту числа разводов и ослабление межпоколенческих связей», — говорит он.

Политические риски также возрастают вместе с ростом агломераций, полагает Кириков. «Успешное развитие нескольких центров на фоне деградации большинства прочих областей и республик приводит к распространению среди жителей депрессивных районов состояния, известного в психологии как «относительная депривация». Именно оно выступает в качестве главной причины возникновения социального и политического протеста. На почве негативного восприятия «регионалами» жителей столицы, роста числа различий в образе жизни обитателей центра и периферии закономерно будет размываться общенациональная идентичность», — убежден эксперт. Такая ситуация, по его мнению, представляет собой особую опасность на фоне наблюдающегося роста значимости региональной, этнической и религиозной самоидентификации.

Москва не сможет впитать в себя миллионы новых жителей, и власти понимают это, говорит Кириков. «Бесперспективность дальнейшего развития городских агломераций в России прекрасно осознают и сами власти столицы: достаточно вспомнить о том, что зону массовой застройки на территории Новой Москвы планируют ограничить в пределах 30 километров от МКАД. Прочая же территория на 80% должна быть занята сельскохозяйственными и лесными угодьями. Очевидно, что при таком подходе расширившаяся Златоглавая не сможет впитать в себя новые миллионы мигрантов», — резюмирует эксперт.

Правительство РФ работает над новым территориальным устройством страны, учитывающее современные процессы урбанизации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на урбанистическом форуме в Москве. Собянин назвал конкурентным преимуществом РФ концентрацию населения в крупных агломерациях: так, в московской агломерации сконцентрировано 25 млн человек. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее высказалась в пользу укрупнения ряда субъектов РФ. По ее мнению, некоторые регионы «нежизнеспособны в силу объективных причин», а не из-за плохих губернаторов.