Оренбург, 4 июля, 2016, 15:35 — ИА Регнум. В Оренбурге 4 июля, в первой половине дня, на проспекте Победы столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 38, и легковой автомобиль «Черри». Пострадали девять человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

blickpixel Пострадавший в аварии автомобиль

По предварительным данным, автомобиль врезался в автобус ПАЗ, а тот в свою очередь — в столб ЛЭП.

Как отметила сотрудник пресс-службы УМВД по региону Татьяна Нардина, на месте до сих пор работают полицейские. В результате ДТП много пострадавших. Автоинспекторам предстоит выяснить виновного.

За медицинской помощью в лечебные учреждения города Оренбурга обращались девять пассажиров: восемь пассажиров автобуса и один — автомобиля. В числе пострадавших в салоне маршрутки — грудной ребенок. Одна из пассажирок получила серьезную травму: с компрессионным переломом позвоночника она доставлена в городскую клиническую больницу.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Госавтоинспекции по Оренбургской области, с января по май 2016 года на территории региона произошло 572 ДТП, совершенных по вине водителей. По вине водителей автобусов имело место 38 аварий, в них получили травмы 43 человека. Погибших нет. Вместе с тем автоинспекторы отмечают рост числа ДТП — на 58,3% и рост числа раненых — на 13,2%.

По вине водителей легковых автомобилей за пять месяцев произошло 450 ДТП, в которых погибли 53 человека, травмированы 645.