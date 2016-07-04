Москва, 4 июля, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ установлен порядок привлечения подрядных организаций для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, сообщается на сайте правительства РФ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дома

Предусматривается, что региональный оператор проводит закупки товаров, работ, услуг для выполнения своих функций с использованием способов, установленных законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Положение предусматривает проведение закупок по выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме через электронные аукционы.

Кроме того, положением вводится особая процедура — формирование реестра квалифицированных подрядных организаций, отвечающих в полной мере требованиям по выполнению работ (квалификация, опыт, наличие сотрудников), — на территории каждого субъекта Федерации.