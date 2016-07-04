Воронеж, 4 июля, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Руководство международного аэропорта «Воронеж» готово открыть рейсы в Турцию — в том случае, если соответствующие заявки поступят от авиакомпаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта, комментируя отмену ограничений на туризм в Турции.

Rosendahl В Турцию!

Между тем, точные сроки возобновления полетов из Воронежа на турецкие курорты (до ноября 2015 года это были чартерные рейсы) пока не называются. В пресс-службе аэропорта пояснили, что «и туроператорам, и перевозчикам, и аэропортам потребуется время, чтобы адаптировать компании к новым условиям. После введения ограничений на отдых в Турции участники рынка были вынуждены разрабатывать альтернативные направления для российских туристов. Многим это удалось. Готовы ли представители авиации и туриндустрии отказаться от новых решений в пользу турецких берегов — вопрос открыт».

Впрочем, обещают представители аэропорта, если заявки появятся, рейсы из воронежского аэропорта в Турцию могут быть открыты в кратчайшие сроки.

Добавим, что сегодня из воронежского аэропорта можно улететь в Барселону (Испания), Бургас (Болгария), Джербу (Тунис), Ираклион (Греция), Салоники (Греция), Энфиду-Хаммамет (Тунис), а также на российские курорты — в Анапу, Геленджик, Сочи, Симферополь.

Впрочем, по заявлению представителей воронежских представителей туроператоров, пока ажиотажа вокруг путевок в Турцию нет. С одной стороны, сами воронежцы не готовы ехать в Турцию из соображений безопасности, кроме того, многие уже спланировали летний отдых. Ситуацию осложняет и отсутствие чартеров из Воронежа — пока улететь в Турцию можно лишь через Москву, что влияет и на стоимость отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года Россия ввела ограничения на продажу туристических путевок в Турцию. Причиной стало охлаждения отношений между двумя странами после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик. В конце июня власти Турции принесли официальные извинения за сбитый самолет, после чего начался процесс нормализации отношений между двумя странами. 30 июня президент России подписал указ об отмене ограничений на продажу туров в Турцию.

Чартерные рейсы из аэропорта «Воронеж» перестали отправлять с конца ноября, после того, как с турецких курортов забрали последнего туриста. Турцию (а также Египет, который являлся наиболее популярным зимнем направлением, но оказался под запретом после теракта) заменили Вьетнам, Гоа и Арабские Эмираты.

Добавим, что буквально за неделю до инцидента с самолетом глава Воронежской области встречался с руководством представительства авиакомпании «Турецкие Авиалинии» (Turkish Airlines) в России. По итогам встречи было заявлено о планах открыть регулярное прямое авиасообщение между Воронежем и Стамбулом уже в 2016 году. Какова судьба этого проекта — неизвестно.