Чебоксары, 4 июля, 2016, 16:52 — ИА Регнум. В ближайшее время «нецелесообразно» заниматься новым административно-территориальным делением страны, тем более в условиях кризиса: хотя бы потому, что «передел стоит больших финансовых резервов». И прежде, чем приступать к территориальному «переделу», нужно решить две острые проблемы. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат городского собрания Чебоксар, экс-руководитель фракции КПРФ в Госсовете Чувашии Дмитрий Евсеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

«От того, что по-другому будут «нарезать» регионы, существующие проблемы не решишь. У нас сейчас есть более серьёзный вопрос, чем новое административно-территориальное деление — вопрос бюджетного финансирования, который стоит очень остро, и его нужно срочно решать. В условиях экономического кризиса регионы просто не обеспечены средствами для выполнения своих полномочий, которые федеральный центр на них скинул», — говорит политик, напоминая и о том, что одни отдельные регионы получают на порядок выше остальных: «Если брать национальные республики, то Чечня, например, получает на 2−3 порядка больше, чем Чувашия».

Второй «очень важный момент» — система выборов губернаторов и региональных парламентов, которая «сейчас такова, что не позволяет вообще как-либо отражать мнение избирателей». «Если эти две проблемы не будут решены, то как ни режь «пирог», этот «торт», из него всё равно ничего хорошего не выйдет», — убеждён Дмитрий Евсеев.

Чебоксарский депутат также особо подчеркнул, что категорически против деления или укрупнения национальных республик. «Кто более-менее знаком с историей национального вопроса в нашей стране, с историей складывания национальных образований, прекрасно понимают, что это тот вопрос, который вообще нельзя поднимать, тем более в условиях экономического кризиса. Это уже достаточно сложившаяся схема, которая позволяет учитывать интересы наиболее широкого национальностей, народностей. Если будет решение об объединении национальных республик, то это очень серьёзно ударит по устойчивости, по сложившейся социальной системе. Последствия будут очень печальными», — говорит Дмитрий Евсеев.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы столицы Сергей Собянин на международном урбанистическом форуме заявил о том, что будущее России связано с развитием городских агломераций. «Конкурентное преимущество России — это концентрация населения в крупных агломерациях», — сказал Собянин и добавил, что «в правительстве сейчас активно занимаются вопросами нового территориального устройства».

Напомним, что в апреле 2016 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости укрупнения ряда субъектов РФ. «Надо укрупнять регионы, и не просто по чьей-то воле, а имея под этим экономические, инвестиционные и иные обоснования», — высказал мнение глава Совфеда. По её мнению, есть регионы, «которые точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин, а не потому, что там плохие губернаторы». Позже Матвиенко отыграла назад, пояснив, что имела в виду формат агломерации.

Тем не менее, её заявление вызвало широкий общественный резонанс. Тему комментировали не только специалисты, но и губернаторы, политики. В частности, глава Чувашии Михаил Игнатьев на пресс-конференции сообщил, что республике не грозит объединение с каким-либо регионом. Напомним, что в Чувашии последнее десятилетие с той или иной степенью активности обсуждается идея присоединения республики к другим регионам, среди которых чаще всего называются Нижегородская область и Татария.

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Отметим, что в Чувашии ранее активно продвигалась тема развития республики и привлечения инвестиций через развитие Чебоксарской агломерации (с включением в неё Чебоксар, Новочебоксарска, Чебоксарского, Моргаушского, Марпосадского и Цивильского районов) — принимались соответствующие программы, разрабатывались долгосрочные стратегии, делались громкие заявления. На этом фоне 2 марта 2008 года в Чувашии прошёл референдум по объединению Чебоксар и Новочебоксарска. 60% новочебоксарцев высказались «против», 75% чебоксарцев «за», объединение не состоялось.

С приходом новой команды во главе с Михаилом Игнатьевым вопрос о развитии Чебоксарской агломерации начал сходить на нет, а затем и вовсе исчез с публичной повестки дня. Не получило реального воплощения и заявление Михаила Игнатьева о необходимости укрупнения отдельных муниципальных образований, которое он сделал в 2013 году в своём послании Государственному совету Чувашии.

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