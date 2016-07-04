Пекин, 27 февраля, 2018, 04:31 — ИА Регнум. Береговая охрана Китая приняла участие в 272 спасательных операциях в 2017 году, спася 62 корабля и 425 человек, сообщает 26 февраля агентство «Синьхуа».

Береговая охрана, совершающая патрулирования прибрежных вод Китая, проделала более 1 млн морских миль в прошедшем году в рамках патрулирования с целью обеспечения безопасности и спасательных операций.

Патрулирование проводилось в водах, находящихся в китайской юрисдикции, а также на востоке Тихого океана и Индийском океане, отмечает Китайская океаническая администрация.

Будучи созданной в 2013 году, береговая охрана Китая выполнила серию задач по обеспечению морской безопасности и стабильности Китая и территориального суверенитета страны.

Напомним, что одной из главных функций береговой охраны Китая является патрулирование спорных территорий в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В частности — вокруг островов Дяоюйдао (Сенкаку), которые оспариваются с Японией.

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