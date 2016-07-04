Красногорск, 4 июля, 2016, 15:26 — ИА Регнум. В одном из притоков подмосковной реки Лутосня были обнаружены редкие представители пресноводных животных — взрослые особи ручьевой миноги. Встреча краснокнижных миног подтвердила особую природоохранную ценность этой территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии Московской области.

oerred.dk Представители пресноводных животных — взрослые особи ручьевой миноги

В ходе мониторинга состояния видов, занесенных в Красную книгу Московской области, в притоке реки Лутосня были найдены редкие пресноводные миноги — древняя группа хордовых животных, исторически обитающая в Московской области.

В министерстве экологии отметили, что ручьевая минога почти все время живет в песчаных донных наносах в состоянии личинки, но к концу жизни она превращается во взрослую особь и переходит на «водный» образ жизни, приносит потомство и погибает.

«Ручьевая минога населяет небольшие чистые реки и ручьи, очень чувствительна к загрязнениям, поэтому является своеобразным индикатором качества воды», — пояснили экологи.

Однако из-за загрязнения малых рек Подмосковья и изменения их температурного режима численность миног сокращается. Из-за этого минога была занесена в Красную книгу региона. Тем не менее встреча миног в бассейне Лутосни еще раз подтверждает особую природоохранную ценность этой территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в области находили другие редкие виды растений и животных. Так, в 2015 году сотрудникам минэкологии удалось найти в реке Полосне в Серебряно-Прудском районе редкого обитателя водоёмов — подкаменщика обыкновенного. Затем в Шаховском районе был найден редкий гриб гиропорус синеющий, известный в народе как «синяк». В Сергиево-Посадском районе был обнаружен ежовик коралловидный, по виду напоминающий морской коралл. Рядом было найдено новое место произрастания многорядника Брауна. Гнездо чёрного аиста появилось на особо охраняемой природной территории Приокско-Террасного заповедника в Серпуховском районе Московской области в мае прошлого года.