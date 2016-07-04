Сыктывкар, 4 июля, 2016, 15:25 — ИА Регнум.



publicdomainpictures.net Итог хищения

В Сыктывкаре перед судом предстанут бывшие директор тепловой компании и его заместитель, обвиняемые в растрате имущества предприятия на 50 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре РК.

На скамье подсудимых оказались бывший генеральный директор ОАО «Коми тепловая компания» Геннадий Левошкин и его бывший первый заместитель Михаил Антонов.

По версии следствия, в 2013—2014 гг. Левошкин и Антонов через дочернюю компанию оплатили сторонней организации фактически не оказанные услуги по организации информационно-консультационных семинаров на сумму 4,8 млн рублей. Помимо этого, как следует из материалов уголовного дела, они незаконно реализовали по заведомо заниженной стоимости имущество ОАО «Бурводстрой», единственным акционером которого являлось ОАО «Коми тепловая компания». В результате реализации неправомерной схемы отчуждения имущества интересам ОАО «КТК» причинен ущерб на сумму свыше 44 млн рублей. За оказание содействия в совершении данной сделки Антонов получил незаконное вознаграждение в размере 10 млн рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд. Расследование по делу осуществлено следственным отделом по г. Сыктывкару СУ СКР по Республике Коми.