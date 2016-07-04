Рио-де-Жанейро, Бразилия, 4 июля, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Видеоролик с официальной музыкальной темой Олимпийских игр-2016, которые пройдут с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро, появился на YouTube. Песню Alma e Coração («Душа и сердце») записали рэпер Прожота и исполнитель самбы Тиагиньо.

Rodrigo Soldon Предолимпийский Рио

В ролике демонстрируются виды города Рио-де-Жанейро, которые чередуются с тренировками молодых бразильских легкоатлетов.

Напомним, открытие Олимпийских игр, на которых будет разыграно рекордное количество комплектов медалей, состоится 5 августа на стадионе Маракана.