Москва, 4 июля, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Защитник сборной России Сергей Игнашевич продлил контракт с ЦСКА еще на один год, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Садовников Дмитрий Сергей Игнашевич

36-летний Игнашевич перешел в ЦСКА в 2004 году из столичного «Локомотива». С тех пор он выступал за армейцев в 476 официальных матчах, забил 41 гол, пять раз вместе с командой становился чемпионом России, по шесть раз завоевывал Кубок и Суперкубок страны, а также один раз Кубок УЕФА.

С 2002 года Сергей Игнашевич является игроком сборной России, вместе с которой он выиграл бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. В составе сборной спортсмен участвовал в 120 матчах и забил восемь голов.