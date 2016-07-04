Москва, 4 июля, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Усиление урбанистических тенденций в современной России связано с разваливающимся укладом сельских поселений, такая ситуация противоречит полноценному экономическому развитию. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 4 июля руководитель направления трудовой и социальной политики экспертного центра «Общественная Дума» Марина Емельянцева, комментируя слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что правительство РФ готовит новое территориальное устройство России.

Василий Поленов. Московский дворик. 1878

«Для современной России характерна неодинаковость в развитии — усиливающаяся урбанизация городов во многом связана с разваливающимся укладом сельских поселений. Если рост городов в СССР был связан с развитием промышленности и научными поисками, то в современной России города стали практически единственным местом для выживания граждан», — отмечает она.

Выживать в малых городах и поселениях становится все сложнее, говорит эксперт. «В городах, особенно крупных, аккумулируются все финансовые средства и появляются вакансии, развиваются торговля, промышленность и строительство. Малым же ничего не остается — все деньги уходят в районные центры, что усиливается с укрупнением социальной инфраструктуры, и туда же утекают вакансии, товары и в конечном итоге — люди», — констатирует Емельянцева.

При этом глобальные тенденции свидетельствуют о повышении роли урбанистического уклада, полагает она. «На рубеже XX — XXI веков городским стало 45% всего населения мира. Но урбанизация не означает однозначной гибели сельского уклада: сельские жители снабжают все население страны продуктами питания и во многом промышленность необходимыми материалами для переработки. Поэтому полноценное экономическое развитие возможно только тогда, когда будут развиваться не только города, но и сельские поселения», — отмечает Емельянцева.

При этом, в том, что касается развития Москвы как крупнейшей агломерации, нельзя не признать точность оценок и правоту мэра столицы, полагает эксперт. «Развитие мегаполиса имеет свои серьезные проблемы и задачи — недостаточная транспортная сеть, нездоровая экологическая обстановка, риски социальной напряженности и так дате. При решении этих проблем надо учитывать интересы жителей и производителей близлежащих территорий, полностью вовлеченных в деятельность московских бизнес-структур», — полагает эксперт.

Правительство РФ работает над новым территориальным устройством страны, учитывающее современные процессы урбанизации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на урбанистическом форуме в Москве. Собянин назвал конкурентным преимуществом РФ концентрацию населения в крупных агломерациях. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее высказалась в пользу укрупнения ряда регионов. По ее мнению, в основе укрупнения могли бы лежать «экономические, инвестиционные и иные обоснования», причем некоторые регионы «нежизнеспособны в силу объективных причин», а не из-за плохих губернаторов.